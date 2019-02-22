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Atak'ın "ağır abisi" için imzalar atıldı (2)

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Ağır sınıf taarruz helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak" - TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat: - "Bu helikopter yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacak"

Atak'ın
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ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ağır sınıf taarruz helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, ağır sınıf taarruz helikopterinin Gökbey gibi verilen sürede uçuşa hazır olmasını beklediklerini söyledi.

Demir, "Helikopterlerimizin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modellerinin, yeni teknolojilerin gerisinde kalmaması gerekiyor." diye konuştu.

Helikopterin TSK'nin gücüne güç katacağına inandıklarını vurgulayan Demir, "5 yıl sonra helikopterimizin bugün elimizde bulunan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir envanterle göreve gitmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hedef yüzde 100 yerlileştirme"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da projeyle tamamen Türk mühendislerce tasarlanacak, yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığı, fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek helikopterin üretileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu helikopter, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacaktır. Uluslararası boyutta hiçbir şirket hem hafif hem de ağır sınıfta taarruz helikopteri yapmazken TUSAŞ olarak bizlere bu stratejik görevin verilmesi heyecanımızı artırmıştır."

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de söz konusu helikopterin sıfırdan tasarlandığı için yüzde 100 yerli ve milli olacağını bildirdi.

(Bitti)


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