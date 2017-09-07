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Ataköy'de binadan parka ateş açılması

- Binadan parka ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

Ataköy'de binadan parka ateş açılması

İSTANBUL (AA) - Ataköy'de bir binadan parka doğru ateş açılması sonucu 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen G.S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ataköy’de 5. Kısım Dumlupınar Sokağı'nda bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden parka doğru ateş açtığı ve 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen Bakırköy Cumhuriyet Savcısı A.G'nin oğlu 20 yaşındaki G.S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Nöbetçi Bakırköy Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olayda G.S.G ile tartışan 4 kafe çalışanı da emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Savcı A.G'nin rızasıyla evinde yapılan aramada, kuru sıkı tabanca ve dolu av fişeği, apartmanın dışında ise boş av fişeği bulundu. Yaralanan 2 kişinin av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralandığı öğrenildi.

Bu arada, parkta kız arkadaşıyla otururken, yan taraftaki kafede bir kişinin bakması üzerine, kafe çalışanları ile G.S.G. arasında tartışma çıktığı, şüpheli G.S.G’nin daha sonra evine giderek camdan ateş açtığı ileri sürüldü.

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AtaköyBakırköy İlçe Emniyet MüdürlüğüHakim Ve Savcı LojmanlarıNöbetçi Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
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