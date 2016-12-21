Atalay Filiz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz hakkında, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, ölen Fatma Kayıkçı'nın kızı ve oğlu mağdur, eşi Gani Kayıkçı ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

Olay günü Tuzla Postane Mahalesi'nde bulunan boş bir arsada Fatma Kayıkçı'nın cesedine rastlandığı belirtilen iddianamede, olaya ilişkin Kayıkçı'nın oturduğu apartmandaki bir kısım tanıklar ile ailesinin beyanlarının alındığı kaydedildi.

İddianamede, beyanlara istinaden kendisinden kuşkulanılan ve kendisini çevrede Furkan Altın olarak tanıtan şüphelinin, Göktuğ Demirarslan ve arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürme suçlarından aranan Atalay Filiz olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Üç cinayetin faili konumundaki şüphelinin ülke çapında arandığı, 12 Haziran'da İzmir'in Menderes ilçesinde bir minibüste yakalandığı aktarılan iddianamede, Atalay Filiz'in cinayet öncesinde Gani Kayıkçı'nın işlettiği çay bahçesinde çalıştığı, çay bahçesinin kapanmasından sonra da Kayıkçı'nın oturduğu apartmanın giriş kattaki dairesinde kaldığı belirtildi.

İddianamede, Filiz'in çay bahçesinde çalıştığı dönemde sigortasının yaptırılması için kendisinden sürekli nüfus cüzdanı istemesinden ötürü, Kayıkçı'nın kimliğini öğrendiği konusunda şüpheye düştüğü ifade edilerek, Filiz'in aynı binada kaldıkları dönemin son 3 haftasında Kayıkçı'yı sürekli takip ederek ileride işlemeyi düşündüğü cinayetin ön icra hareketlerini planladığı ileri sürüldü.

Filiz'in, olay günü, cuma günleri işe gitmediğini bildiği Kayıkçı'nın dairesinden çıkmasını beklediği aktarılan iddianamede, Kayıkçı'yı evinden çıkıp kendi dairesi önünde geçtiği sırada yakaladığı, kafasına birkaç kez yumrukla vurup sersemlettiği, sesinin çıkmaması için eliyle ağzını kapatarak birçok kez bıçakla vurarak öldürdüğü, cesedi kendi dairesi içerisine sürüklediği ve önceden hazırladığı valiz içerisine koyduğu anlatıldı.

Filiz'in, Kayıkçı'yı öldürdükten sonra çantasında bulunan 3 bin 990 lira parasını da aldığı belirtilen iddianamede, Filiz'in kaldığı dairede yapılan aramada kan lekelerine rastlandığı, Kayıkçı'nın ayakkabısının tekinin de daire içinde bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki planlı takip ve hedefe odaklı, belli bir düzen ve sistematik içeren eylemlerinde olduğu gibi, Fatma Kayıkçı'yı öldürme fiilini de olay öncesinde, olay sırasında ve olay sonrasında neden sonuç ilişkilerini belli bir plan dahilinde düşünerek bilinçli olarak işlediği, önceden aldığı suç işleme kararını gerçekleştirmek için suçta kullanacağı araçları seçip temin ettiği, bu suçları nasıl işleyeceği konusunda plan yapmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır."

İddianamede, bu kapsamda Filiz hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Filiz'in ayrıca "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçunu da işlediği belirtilen iddianamede, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Atalay Filiz, ilerleyen günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.