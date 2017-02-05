Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Turizm gelirleri AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune oyun fuarı sağlık harcamaları
BES, Türkiye için büyük bir adım
BES ülke için büyük bir...
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın

Ataşehir'de atölye yangını

- Yangın nedeniyle iki katlı doğrama atölyesi, kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de atölye yangını

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barbaros Mahallesi Şen Sokak'taki iki katlı doğrama atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Kadıköy, Ünalan, Erenköy, Kayışdağı ve Maltepe'den itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bin metrekarelik alandaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin atölyenin yanındaki hurda kağıt deposuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale gelirken, atölyenin bahçesindeki bir minibüs de hasar gördü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AtasehirAtölyeİtfaiyeYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.