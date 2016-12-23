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Ataşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

- Bir evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeşten 2'si hayatını kaybetti

Ataşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeşten 2'si öldü.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi 3046 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında oturan Hüseyin (42), Sabri (34) ve Mustafa Yılbaşı (40) kardeşlerin sabah işe gitmemesi üzerine arkadaşları, ailelerine ve komşularına haber verdi.

Bunun üzerine, kapıyı kırarak içeriye giren yakınları ve komşuları, kardeşleri baygın halde bulunca polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Sabri ve Hüseyin Yılbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Yılbaşı ise ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İki kardeşin cesedi, incelemelerin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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