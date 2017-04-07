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Ataşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

- Evde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Ataşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esatpaşa Mahallesi Erciyes Sokak'ta ikamet eden ve işe gitmeyen Mesut İnç'e ulaşamayan arkadaşları eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak eve girdi. Evde Mesut, oğlu Mustafa İnç (5) ve eşi Gürcistan uyruklu Nana Abasice baygın halde bulundu.

Yapılan kontrolde Abasice'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve oğlu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Abasice'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı, kesin tespit için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.


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AtasehirIstanbulZehirlenme
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