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Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cemal Türkan, telefonda bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi, Türkan'ın bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokağı'na...

Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Türkan, telefonda bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi, Türkan'ın bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokağı'na geldi.

Sokakta kavgaya dönüşen olayda, Türkan bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavganın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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AtasehirPolisSilahlı Yaralama
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