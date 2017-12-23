Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cemal Türkan, telefonda bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi, Türkan'ın bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokağı'na...

23 Aralık 2017 Cumartesi 04:02