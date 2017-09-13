Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Ataşehir'de su kesintisi

- İlçenin bazı mahallelerine 14 Eylül Perşembe saat 10.00'dan itibaren 16 saat su verilemeyecek

Ataşehir'de su kesintisi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bazı mahallelerde, "Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi" kapsamında 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi' kapsamında Ataşehir Örnek mahallesi Ali Fuat Cebesoy Köprüsü üzerinde içme suyu hattı deplase çalışması yapılacağından; 14 Eylül 2017 Perşembe günü 10.00 ile 15 Eylül 2017 Cuma günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler; Ataşehir İlçesi, Örnek, Esatpaşa, Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve Fetih Mahallesi."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Su KesintisiİSKİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5