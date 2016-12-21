Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Alanaldı Caddesi'nde soyadı öğrenilemeyen Burak isimli kişinin kullandığı 34 HA 3885 plakalı otomobil, Erdal Akdoğan idaresindeki 54 ZR 705 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Burak isimli sürücü, aynı araçtaki İ.G. ve diğer otomobildeki Kübra Akdoğan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından, 34 HA 3885 plakalı otomobildeki emekli polis memuru olduğunu belirten A.Ö, kazada yaralanan İ.G. ile sürücünün, kendisini darbedip parasını ve tabancasını gasbettiğini iddia etti.

A.Ö. ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.