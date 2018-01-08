Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA ) - Ataşehir'de düzenlenen operasyonda bir otomobilde 500 kilogram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öğrenilen kişileri takibe aldı.
Narkotik ekipleri, Ataşehir'de şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 kilogram skunk bulundu. Operasyonda, S.G. (35) ve M.S. (34) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. tutuklanırken, M.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.