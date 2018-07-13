Ataşehirli öğrencilere Yeditepe Üniversitesi desteği

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere önemli destek sağlayacak bir işbirliği protokolüne imza atıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol, müdürlük ile üniversitenin ortak gerçekleştireceği ya da üniversitenin veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destek vereceği akademik, sosyal ve kültürel çalışmaları ve etkinlikleri kapsıyor.

İş birliği, 2018-2019 akademik yılında başlayacak. Bu kapsama Yeditepe Üniversitesi, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin yanı sıra ilk-orta-lise seviyesindeki öğrencilere proje hazırlama, kişisel gelişim ve kariyer planlama ile ilgili konularda destek verecek.

Yeditepe Üniversitesi ve Ataşehir İlçe Eğitim Müdürlüğü ayrıca okulların katıldığı veya müdürlüğün düzenlediği proje ve yarışmaların bilim, danışma veya jüri kurullarında görev alınması gibi çeşitli konularda işbirliği yapacak.

