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Atatürk Baraj Göleti'nde teknesi batan balıkçı öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki Atatürk Baraj Göleti'nde teknesi batan balıkçı, hayatını kaybetti.Merkez Karaköprü ilçesinin Atatürk Baraj Gölü kıyısında olan Yemişli Mahallesi'nde balıkçılık yapan 46 yaşındaki Nihat Yavuz, akşam...

Atatürk Baraj Göleti'nde teknesi batan balıkçı öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki Atatürk Baraj Göleti'nde teknesi batan balıkçı, hayatını kaybetti.

Merkez Karaköprü ilçesinin Atatürk Baraj Gölü kıyısında olan Yemişli Mahallesi'nde balıkçılık yapan 46 yaşındaki Nihat Yavuz, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları bölgede etkili olan rüzgardan endişelenerek durumu AFAD ve su altı polisi ekiplerine bildirdi.

Baraj gölünde yaklaşık iki saat arama yapan ekipler, kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede batan tekneyi buldu. Ekipler, yaptığı arama çalışmasında aynı bölgenin 15 metre suyun dibinde Yavuz'un cesedine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yaklaşık 10 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Yavuz'un 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Atatürk Baraj GölüBalıkçışanlıurfaTekne Kazası
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