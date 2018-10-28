Atatürk Barajı'nda alabalık üretim atağı

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nın, sulama ve enerji üretiminin yanı sıra alabalık yetiştiriciliği için de cazip hale getirilmesi için çalışma yapılıyor.

48,7 milyar metreküp su depolama hacmiyle Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı'nın, su ürünleri alanında da ekonomiye katkı sağlaması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından "Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Avlak Sahalarında Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğine Uygun Alanların ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında mühendisler, Atatürk Barajı Gölü koylarında derinlik ölçümü ve su analizleri yaparak, avlakları tespit ediyor. Çalışma sonunda, baraj gölünde belirlenen avlak alanlarda girişimciler tarafından alabalık üretim tesisleri kurulması amaçlanıyor.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında birçok proje yürüttüklerini, bunlardan birinin de Atatürk Barajı'ndaki avlak alanların belirlenmesi olduğunu söyledi.

Baraj gölünün, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anımsatan Çetiner, "Atatürk Barajı tatlı su kaynaklarımız arasında da en büyük kaynaklardan biri. Biz de Atatürk Barajı'nda kafes balıkçılığına uygun alanların belirlenmesi için çalışma başlattık. Bu amaçla modern teknikler kullanılarak, batimetrik uygulamalarla derinlik ve suyun kalitesi ölçüldü, tespitler yapıldı." dedi.

- "5 uygun alanın tespiti yapıldı"

Çetiner, Atatürk Barajı'nın çok büyük bir alana sahip olduğunu belirterek, faklı alanlarda çok sayıda avlak alanının oluşabileceğini ifade etti.

Baraj gölünün, balıkçılık için büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Çetiner, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yıllık 250 bin ton olan kafes balıkçılığı üretimi düşünüldüğünde, biz sadece Atatürk Baraj Gölü'nde yıllık 200 bin ton alabalık yetiştirme imkanına sahibiz. Bu da baraj gölünde uygun avlak alanların tespit edilmesiyle mümkün. Biz bu amaçla proje yürütüyoruz. Yatırımcılarımız, üreticilerimiz için baraj gölünde balıkçılık için uygun alanları tespit edeceğiz. Böylece kafes balıkçılığının en uygun ve verimli şartlarda üretiminin yapılmasını sağlayacağız. Projemiz devam ediyor, baraj çevresinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta balıkçılık için 5 uygun alan tespit edildi. Bunlardan ikisinin su analizleri ve diğer teknik çalışmaları tamamlandı. Amacımız, kafes balıkçılığı yapmak isteyen girişimcilere Atatürk Barajı'ndaki uygun alanları tespit edip, sunmak."

- "Alabalık üretimi açısından en iyi özelliklere sahip"

Su ürünleri mühendisi ve proje sorumlusu Mahmut Yüksel de teknolojik araçlardan yararlanarak baraj gölünün birçok bölgesinde derinlik ve su kalitesi haritası çıkardıklarını belirtti.

Yaptıkları ilk tespitlere göre, baraj gölündeki suyun, alabalık üretimi açısından en iyi özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Yüksel, "Su kalitesi içilebilir özellikte. Zaten alabalık temiz, kaliteli ve soğuk sularda yaşayabilir. Atatürk Barajı da bu özellikte. Şu an birkaç bölgedeki analiz çalışmalarımızı tamamladık. Geriye kalan bölgelerde de ileri ki zamanlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.