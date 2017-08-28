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Atatürk Barajı'ndaki tesiste 7 milyon yavru balık üretilecek

- DSİ Genel Müdürlüğü, Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği Balık Üretim Tesisi'nde bu yıl 6 milyon pullu sazan ile 1 milyon şabut yavrusu üretmeyi hedefliyor

Atatürk Barajı'ndaki tesiste 7 milyon yavru balık üretilecek

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği Balık Üretim Tesisi'nde bu yıl 7 milyon yavru balık üretmeyi amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'nun en büyük balık üretim çiftliği Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği Balık Üretim Tesisi'nde hasat çalışmaları başladı.

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda, Bozova'nın 22 kilometre kuzeybatısında yer alan tesisin, yıllık 6-20 milyon yavru balık üretim kapasitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 134 hektara kurulu tesisin, bin 100 metrekarelik enkübasyon binası, 320 metrekarelik 10 beton havuzu ve 74 bin 460 metrekarelik 22 toprak havuzu bulunduğunu belirtti.

Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliğinin 1996'dan bu yana üretim kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Acu, "Tesis geçen yıl 11,5 milyon yavru balık üretti. Bunlar, Atatürk Barajı ve Birecik Barajı gölleri, Diyarbakır'ın baraj gölleri için balıklandırma faaliyetlerinde kullanıldı. 2017 faaliyet planlarında hedefimiz, 6 milyon pullu sazan ve 1 milyon şabut yavrusudur." ifadelerini kullandı.

Acu, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'taki bölge müdürlükleri ile Atatürk Baraj Gölü avlak sahalarındaki balıklandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini kaydetti.

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Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği Balık Üretim TesisiDevlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acuüretim
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