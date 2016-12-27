ANKARA (AA) - Geleneksel ''Atatürk Garnizon Koşusu''na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.
Muhabir: Sefa Şahin
Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
27 Aralık 2016 Salı 13:17
ANKARA (AA) - Geleneksel ''Atatürk Garnizon Koşusu''na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.