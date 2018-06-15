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Atatürk Havalimanı, ilkbaharda 17 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

- Mart, nisan ve mayıs aylarında 17 milyon 25 bin 521 yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı'nda, kış dönemine göre 1 milyon 831 bin 660 yolcu artışı sağlandı

Atatürk Havalimanı, ilkbaharda 17 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Mart, nisan ve mayıs aylarında 17 milyon 25 bin 521 yolcu, seyahatleri için Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilkbaharda Atatürk Havalimanı'nda kış dönemine göre 1 milyon 831 bin 660 yolcu artışı sağlandı.

Atatürk Havalimanı'nda, 2017'nin aralık ayında 1 milyon 554 bin 963'ü iç hatlar, 3 milyon 656 bin 768'ü dış hatlar olmak üzere 5 milyon 211 bin 731 yolcu gidiş-geliş yaptı.

Bu yılın ocak ayında ise 5 milyon 247 bin 975 yolcu söz konusu havalimanında ağırlandı. İç hatlarda 1 milyon 598 bin 841, dış hatlarda ise 3 milyon 649 bin 134 kişi bu havalimanını kullandı.

Şubat ayında iç hatlarda 1 milyon 421 bin 628, dış hatlarda 3 milyon 312 bin 527 olmak üzere 4 milyon 734 bin 155 yolcu Atatürk Havalimanı'ndan seyahat etti.

Böylece kış döneminde 15 milyon 193 bin 861 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

Bu yılın mart ayında da Atatürk Havalimanı'nda iç hatta 1 milyon 583 bin 950, dış hatta 3 milyon 972 bin 751 olmak üzere toplam 5 milyon 556 bin 701 yolcu ağırlandı.

Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğunun arttığı nisan ayında toplam 5 milyon 978 bin 591 kişi terminallerden geçiş yaptı. Havalimanı, iç hatlarda 1 milyon 687 bin 457, dış hatlarda ise 4 milyon 291 bin 134 yolcuya hizmet verdi.

Mayıs ayında iç hatlarda 1 milyon 552 bin 349, dış hatlarda 3 milyon 937 bin 880 olmak üzere 5 milyon 490 bin 229 yolcu Atatürk Havalimanı'nda ağırlandı.

Bahar döneminde iç ve dış hatlarda 17 milyon 25 bin 521 yolcunun Atatürk Havalimanı'nı kullandığı belirlendi.

Böylece Atatürk Havalimanı'nda bahar aylarında kışa göre 1 milyon 831 bin 660 yolcu artışı sağlandı.

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