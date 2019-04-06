Atatürk Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma sebebi ile terminaller adeta terk edilmiş gibiydi.



THY'nin Atatürk Havalimanı'nı son tarifelerini gerçekleştirdi. Nerdeyse terkedilmiş denecek kadar az yolcuya son uçuşlar için hizmet veren Terminallerde ise yolcuların şaşkın bakışları gözlerden kaçmadı.



İç Hatlar Gidiş Terminali’nde bilet işlemlerini tamamlayan yolcular neredeyse yok denecek kadar az sayıda. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı’nın kapanacak olması sebebi ile terminalde fotoğraf çekerken bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzalamayı ihmal etmedi.



107 yıl önce askeri havalimanı olarak kurulan ve 86 yıldır sivil havacılığın hizmetinde olan Atatürk Havalimanı'ndan veda uçuşu gerçekleşti. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na taşınırken, 86 yıllık Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş saat 02:47'de Singapur'a yapılacak.



