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Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev öldürüldü

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in, Tiflis'teki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev öldürüldü

TİFLİS

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in, Tiflis'te 21 Kasım'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Gürcistan Güvenlik Dairesi, Tiflis'te 21 Kasımda başlayıp yaklaşık 22 saat süren terör operasyonunda ölen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu "Tek Kol" lakaplı Ahmet Çatayev'in de bulunduğunu kaydetti.

Gürcistan Güvenlik İdaresi'nde, Tiflis'te düzenlenen terör operasyonunun soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Gürcistan Güvenlik İdaresi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nino Giorgibiani, yaptığı açıklamada, Ahmet Çatayev'in operasyonda ölen kişilerin arasında olduğunu söyledi.

Operasyonda 2 teröristin Gürcistan polisi tarafından öldürüldüğü bilgisini veren Giorgobiani, Çeçen uyruklu Çatayev'in de operasyon sırasında intihar ettiğini kaydetti.

Giorgobiani, teröristlerin kimlik belirleme ve örgüt bağlarını açığa kavuşturmak için soruşturmayı ABD ile ortak yürüttüklerini söyledi.

Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkanı Vakhtang Gomelauri, Tiflis'teki terör operasyonunda ölen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu "Tek Kol" lakaplı Ahmet Çatayev'in olma ihtimalinin bulunduğunu daha önce açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Davit Kachkachishvili

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