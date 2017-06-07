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Atatürk Havalimanı'na 2 tomografi cihazı getirildi

ABD ve İngiltere'nin bazı ülkelerden yapılan uçak seferlerinde elektronik cihazların kabinde taşınmasını yasaklamasının ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında, yurt dışından sipariş edilen iki tomografi cihazı Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Atatürk Havalimanı'na 2 tomografi cihazı getirildi

İSTANBUL (AA) - ABD ve İngiltere'nin, bazı ülkelerden yapılan uçak seferlerinde cep telefonu dışındaki elektronik cihazların kabinde taşınmasını yasaklamasının ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında, yurt dışından sipariş edilen iki tomografi cihazı Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Yasağın ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca alınan karar sonrasında yurt dışından sipariş edilen ve Atatürk Havalimanı'na getirilen cihazlar, montaj için bekletiliyor.

Montajın ardından, söz konusu ülkelere gidecek yolcular, uçağa binmeden önce yanlarında bulundurduğu çantaları cihazdan geçirecek. Cihaz, dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazları, şişe içindeki sıvı ve benzeri maddeleri tespit edecek.

Cihazların, bugün öğleden sonra körüklerdeki ilgili alanlara monte edileceği öğrenildi.

Muhabir: İzzet Taşkıran

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