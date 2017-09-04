Atatürk Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğunun son gününde Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dünden itibaren şehre dönmeleriyle başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı'nda bugün de devam ediyor.

Tatilin son gününde kente dönen yolcular nedeniyle İç Hatlar Geliş ve Dış Hatlar Geliş Terminallerinde yoğunluk oluştu.



Tatili Antalya'da geçiren Osman Oğan, 10 günlük bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul'a döndüğünü söyledi. Tatilden sonra işe başlamanın zor olacağını ifade eden Oğan, "Salı günü ister istemez başlamak zorundayız. Çocuğumuz da tatilini yaptı, okula başlayacak. Çok güzel bir tatil geçirdik. Otellerin doluluk oranları geçmişe göre yüksekti. Antalya da çok kalabalıktı. Dönüş uçağı çok kalabalıktı. Evimiz Atatürk Havalimanı'na yakın olduğu için uçağı tercih ettik." diye konuştu.

İstanbul'a dönen Seçil Karahanlık, bayram tatilinin bir kısmını Antalya'da değerlendirdiklerini belirtti. Yarın işe başlamak için İstanbul'a döndüklerini kaydeden Karahanlık, "Özellikle dönüşü son güne bıraktık. Dün dönüş trafiği sanırım daha yoğundu. Bugün daha sakin gibi. Rahat geldik." dedi

Öte yandan bayram tatili için yurt dışından gelen Türk vatandaşların ülkelerine dönüşleri de devam ediyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nin pasaport kontrolü bölümünde yoğunluk yaşanıyor.



