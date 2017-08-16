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Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

- Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen operasyonda 10 bin kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 10 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın önemli finans kaynaklarından biri olan sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 bin lira olan 10 bin kaçak sigara bulunurken A.Ö. ile Irak uyruklu Z.H.A, K.H.A ve W.Z.A yakalandı.
Olayla ile ilgili tahkikatın ise devam ettiği öğrenildi.


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Atatürk HavalimanıKaçak SigaraOperasyon
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