Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Atatürk Havalimanında Sakal-ı Şerif ziyareti

- Dış Hatlar Terminalindeki mescitte Sakal-ı Şerif ile Kabe-i Muazzama örtüsü sergilendi

Atatürk Havalimanında Sakal-ı Şerif ziyareti

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bulunan mescitte ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ile Kabe-i Muazzama örtüsü ziyarete açıldı.

Dış Hatlar Mescidi imam hatibi Abdülsamet Karadayı tarafından özel bir bohçada mescide getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı.

Cuma namazı öncesinde mescitte sıraya giren yerli ve yabancı yolcularla bazı havalimanı çalışanları, oluşturulan koridorla özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i ile Kabe-i Muazzama örtüsünü ilahiler eşliğinde görme imkanı buldu.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini söyleyen Karadayı, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan-ı Şerif'te alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mübarek sakallarını buraya getirmek nasip oldu. Cenab-ı Hak, istifade etmeyi, bereketlenmeyi, şifa bulmayı da nasip eylesin. Burada ne kadar büyük şifalar, ne kadar büyük bereketlenmeler vardır. İnşallah o niyetle, halisane, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa olsun. Tabii ki kıblemiz olan Kabe-i Muazzama'nın örtüsü de burada görülebiliyor."

Havalimanı çalışanlarından Hakan Yıldız, Sakal-ı Şerif'i ilk defa gördüğünü, büyük bir huzur hissettiğini anlatırken, Bayram Öktem ise daha önce başka mekanlarda Sakal-ı Şerif'i görme imkanına erişmesine rağmen her defasında farklı duygular hissettiğini belirtti.

Güney Afrika'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Patrick Malasela da "Sakal-ı Şerifi ilk defa burada gördüm. Daha önce karşılaşmamıştım. Benim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıKabe-i Muazzama örtüsüSakal-ı ŞerifYolcu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5