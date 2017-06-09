Atatürk Havalimanında Sakal-ı Şerif ziyareti

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bulunan mescitte ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ile Kabe-i Muazzama örtüsü ziyarete açıldı.

Dış Hatlar Mescidi imam hatibi Abdülsamet Karadayı tarafından özel bir bohçada mescide getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı.

Cuma namazı öncesinde mescitte sıraya giren yerli ve yabancı yolcularla bazı havalimanı çalışanları, oluşturulan koridorla özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i ile Kabe-i Muazzama örtüsünü ilahiler eşliğinde görme imkanı buldu.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini söyleyen Karadayı, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan-ı Şerif'te alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mübarek sakallarını buraya getirmek nasip oldu. Cenab-ı Hak, istifade etmeyi, bereketlenmeyi, şifa bulmayı da nasip eylesin. Burada ne kadar büyük şifalar, ne kadar büyük bereketlenmeler vardır. İnşallah o niyetle, halisane, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa olsun. Tabii ki kıblemiz olan Kabe-i Muazzama'nın örtüsü de burada görülebiliyor."

Havalimanı çalışanlarından Hakan Yıldız, Sakal-ı Şerif'i ilk defa gördüğünü, büyük bir huzur hissettiğini anlatırken, Bayram Öktem ise daha önce başka mekanlarda Sakal-ı Şerif'i görme imkanına erişmesine rağmen her defasında farklı duygular hissettiğini belirtti.

Güney Afrika'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Patrick Malasela da "Sakal-ı Şerifi ilk defa burada gördüm. Daha önce karşılaşmamıştım. Benim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.