Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

- Yılbaşı tatilinde seyahat eden yolcuların yoğunluk oluşturduğu Atatürk Havalimanı'nda herhangi bir aksama yaşanmadı

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Yılbaşı tatilinde yurt içi ve dışına seyahat eden yolcular, Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Yeni yılı farklı şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde yolcu yoğunluğunun daha da arttığı havalimanında, pasaport kontrollerinde ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yurt dışına çıkış yapacak yolcuların harç pulu aldığı bankolarda ise kısa süreli yoğunluk meydana geldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıYıl BaşıYoğunluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5