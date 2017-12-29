Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Yılbaşı tatilinde yurt içi ve dışına seyahat eden yolcular, Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Yeni yılı farklı şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde yolcu yoğunluğunun daha da arttığı havalimanında, pasaport kontrollerinde ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yurt dışına çıkış yapacak yolcuların harç pulu aldığı bankolarda ise kısa süreli yoğunluk meydana geldi.

