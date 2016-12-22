Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Atatürk heykeli taşındı

- 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli, Rize Valiliği önünde yapılan tören alanına taşındı

Atatürk heykeli taşındı

RİZE (AA) - Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önündeki tören alanına taşındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son tören, 10 Kasım'da gerçekleştirildi.

Ardından Rize Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesince meydanın yeniden düzenlenmesi için hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" çalışmalarının başlamasıyla belediye, söz konusu alanda bulunan Atatürk heykelinin, Rize Valiliği önünde yapılan büyük meydana taşınmasına karar verdi. Belediye Başkanlığı, Valiliği de karar doğrultusunda bilgilendirdi.

Belediye ekipleri, Atatürk heykelinin yeni tören alanına taşınması için bugün çalışma başlattı. Güvenliği sağlanan heykelin beton zemini, iş makineleriyle söküldü. Çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmayı izlerken kimileri de cep telefonuyla kaydetti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Saltuk Deniz ise heykelin taşınmasına tepki gösterdi.

Çalışma sahasına giren Toprak, Deniz ve beraberindekiler, heykelin kaldırılmasını engellemek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma sahasında bulunanları buradan uzaklaştırdı.

Polis ve zabıta önlemi sonrası heykelin kaldırılma çalışması tamamlandı. Yerinden sökülen heykel, yeni yerine monte edilmek üzere iş makinesiyle Rize Valiliği önüne getirildi.

Ömer Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın Rize'nin merkezi olduğunu belirterek, bu nedenle heykelin burada kalmasını istedikleri için tepki gösterdiklerini söyledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Atatürk HeykeliRize
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.