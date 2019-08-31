Atatürk'ün Gemlik zeytininden portresi büyüledi

Zeytin Festivali’nin 5’incisini kutlayan Gemlik, tarihi günlerinden birini büyük bir coşkuyla kutladı. Festivalin ilk günü 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla taçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü’yle başlayan Festival, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve geçit töreniyle şenlendi. Belediye Bandosu’nun konseriyle başlayan Kortej Yürüyüşü, birbirinden güzel klasik arabaların ve yurtdışından gelen misafirlerin katılımıyla devam etti.



İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde 3 metre yüksekliğindeki siyah ve yeşil zeytinden yapılan Atatürk Portresi, 30 Ağustos Fotoğraf Sergisi, Zeytincilik Tarihi Sergisi ve stand ziyaretleriyle neşeli anlar yaşayan vatandaşlar halk oyunları gösterisiyle coştu.







30 Ağustos Zafer Bayramı ve ‘’Uluslararası ZEYTİN FESTİVALİ’’ni birlikte kutlayan Gemlik’in Belediye Başkanı Sayın Mehmet Uğur Sertaslan, kortejde en önde yer alarak vatandaşlarla birlikte etkinliklere katıldı. Sertaslan halka hitaben yaptığı konuşmada Uluslararası Zeytin Festivali’nin ilçeyi MARKA KENT haline getirileceğini söyledi. Belediye Başkanı Sertaslan; ‘’200 yıllık bir tarihe sahip Zeytin Hazinesi GEMLİK’i, ülkemizin çağdaş, ekonomisi güçlü ve her şeyden önce güvenli yaşanır bir kent haline getireceğiz. Zeytin Festivali bu hedefimizin yolunu aydınlatmaktadır’’ dedi.



Ekonomiden eğlenceye geniş bir program çerçevesinde gerçekleşen Uluslararası Zeytin Festivali, dış ülkeden ve yurtiçinden gelenler tarafından büyük ilgi gördü.



Festivalin ilk günün gecesinde sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar’ın verdiği konser halk tarafından büyük beğeni topladı. İki gün daha sürecek olan festival 1 Eylül Pazar günü sona erecek.



Festivalin ikinci gününde (31 Ağustos) Gemlik Çocuk Kahvaltısı ve Çocuk Zumbası, Kardeş Ülke Romanya Novadal Halk Oyunları, Tarihi Ünal Yağhanesi Müze Açılışı, Festival Çocuk Etkinlikleri, En iyi Zeytin Bahçesi Ödüllendirilmesi, Romanya Dostluk Gecesi ve ikinci günün gecesinde de şarkıcı Ece Seçkin konser verecek.







Festival’in üçüncü gününde de (1 Eylül) dünyanın en büyük kahvaltılık zeytin tabağı – rekor denemesi, zeytin ve zeytinyağlı yemekler, en iyi zeytinin ödüllendirilmesi ve gecesinde de sanatçı Ziynet Sali konseri ile festival sonlandırılacak.



3 gün 3 gece süren festivalde ziyaretçilere, yurt dışından ve ülkemizden müzik toplulukları müzik ziyafeti çekmektedir.



