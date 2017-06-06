Atatürk'e hakaret eden kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla Atatürk'e hakaret edip, terör örgütü El-Kaide'yi övücü paylaşımlar yapan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, C.A.K'nin (55) sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edip, terör örgütü El-Kaide'nin propagandasını yaptığını belirleyerek takibe aldı.

Şüphelinin Menemen ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken çok sayıda dijital dokümana el konuldu.

Şüphelinin, Menemen ilçesinde, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile iltisaklı olarak faaliyet yürüten kişilerle örgütsel toplantılar düzenlediği, çatışma bölgelerine sözde cihatçı adı altında gönderilmek üzere eleman temini ve lojistik destek sağladığı ileri sürüldü.



