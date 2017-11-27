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Atatürk'e ve Cumhurbaşkanına hakaretten 5 kişiye soruşturma

- Antalya'da, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla 5 kişi hakkında soruşturma açıldı

Atatürk'e ve Cumhurbaşkanına hakaretten 5 kişiye soruşturma

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işledikleri iddiasıyla 4 kişinin Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden H.A'nın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında, E.P., M.K. ve U.B.K'nin de "Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten ifadelerinin alınarak, dosyalarının adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması bulunan T.K'nin İstanbul'da olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı, dosyasının adli makamlara gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği aktarıldı.

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