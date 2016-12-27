Atatürk'ün Ankara gelişinin 97. yıldönümü

ANKARA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci yıldönümü, Gölbaşı ilçesinde törenle kutlandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ile Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay anıta çelenk koydu.

Duruay, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan sonra 27 Aralık 1919'da Gölbaşı'nda Beynam köyünde konaklamıştır. Seğmen Alayı, Mustafa Kemal'i Dikmen'de karşılamıştır. Gün, kızılca günüdür. Bir milletin bağımsızlığını haykırışının günüdür." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine işaret eden Fatih Duruay, "Ankara, tarihte olduğu gibi 15 Temmuz'da da mücadeleci kimliğini göstermiştir." diye konuştu.

Tören, konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.