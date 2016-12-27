Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde halk ve seğmenlerce karşılandığı ilk yer olan Dikmen Keklikpınarı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Anma töreninde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, yaptığı konuşmada, tarih sahnesinden silinmesine kesin gözüyle bakılan bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun destanı olan İstiklal Harbi'nin ilk satırlarının, Atatürk'ün 97 yıl önce Ankara'ya gelişiyle yazılmaya başlandığını söyledi.

Atatürk'ün, yıllar süren savaşlar sonucu yorgun düşen milleti adeta yeniden şaha kaldırdığını belirten Kurnaz, 27 Aralık 1919'da Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişinin, milli mücadelenin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kurnaz, "Tarihimizin en köklü sivil inisiyatif teşkilatı olan Ankaralı seğmenler ve tüm çevre halkı, Atatürk ile Temsil Heyetini davul zurna eşliğinde, büyük sevgi gösterileriyle bağrına basmıştır." dedi.

Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kurnaz, "Hürriyet ve istiklali yüreklerinde hisseden Ankaralıların, 97 yıl önce Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal Atatürk ile yaktıkları özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin Türkiye semalarını sonsuza dek aydınlatacağına yürekten inanıyorum. Her 27 Aralık, bizler için bayram günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milli mücadele ruhu asla terk edilmedi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin, 27 Aralık'tan bugüne milli mücadele ruhunun asla terk edilmediğini ifade etti.

Bunun en canlı örneğinin de 15 Temmuz demokrasi mücadelesi olduğunu dile getiren Gökşin, şunları kaydetti:

"Bu millet, bugünlere kolay gelmedi. Çok canlar yandı, çok analar ağladı. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama kimse geri adım atmadı. Vatan için şehadet şerbetini içmekten kimse sakınmadı. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyor ve ayakta duruyorsak, vatan için canını feda eden şehitlerimiz sayesindedir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz inşallah bugünlerin de üstesinden gelecek ve terör belasının kökünü kazıyana kadar mücadelesine devam edecektir."

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ise Ankaralıların, 27 Aralık 1919'u, karanlık bir dönemin kapanıp aydınlık geleceğe geçişi müjdelediği inancıyla "kızılca gün" olarak tanımladığını söyledi.

Binlerce yıllık Türk tarihinde, devlet kurma törenlerinde kullanılan "sancak, davul, seğmen alayı" sembol ve geleneklerinin 27 Aralık 1919'da ortaya çıktığına değinen Özaslan, şu ifadeleri kullandı:

"27 Aralık 1919'da gerçekleşen seğmen alayı, Ankaralıların Büyük Önder'e kayıtsız şartsız verdikleri desteğin de somutlaşmış bir ifadesidir. Atatürk, gerek Ankara'nın tarihten gelen cumhuriyet bilinci, gerekse kendisine gösterilen heyecan ve coşkunun zirveye çıktığı bu müstesna desteğin etkisiyle Ankaramızı, önce milli mücadelenin karargahı, ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti seçerek onurlandırmıştır."

Tören, seğmen gösterisiyle son buldu.