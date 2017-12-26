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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, ülkemizin ilerleme ve gelişmesinde her zaman öncü rol oynamış, tarihsel ve kültürel zenginliklerini koruyarak, gelişimini sürdürmüş ve bugün, bizleri gururlandıran modern bir şehir olarak dünyanın seçkin başkentleri arasındaki yerini almıştır"

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, ülkemizin ilerleme ve gelişmesinde her zaman öncü rol oynamış, tarihsel ve kültürel zenginliklerini koruyarak, gelişimini sürdürmüş ve bugün, bizleri gururlandıran modern bir şehir olarak dünyanın seçkin başkentleri arasındaki yerini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara'nın Anadolu'nun küçük bir şehriyken, stratejik konumuyla İstiklal Mücadelesi'nin merkezi haline geldiğini ve Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan süreçte çok önemli kararlara ve devletin temel kurumlarına ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin bu açıdan, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından birini teşkil ettiğini vurguladı.

Ankaralıların Gazi Mustafa Kemal ve beraberindeki heyeti büyük bir coşku ve umutla karşıladığını ve bağımsızlık mücadelesi boyunca da canları pahasına vatan ve bayrağa sahip çıktıklarını anımsatan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık mücadelemizin kesin bir zaferle neticelenmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu yaşatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, ülkemizin ilerleme ve gelişmesinde her zaman öncü rol oynamış, tarihsel ve kültürel zenginliklerini koruyarak, gelişimini sürdürmüş ve bugün, bizleri gururlandıran modern bir şehir olarak dünyanın seçkin başkentleri arasındaki yerini almıştır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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