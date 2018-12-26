ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara'yı tüm dünyada tanınmış bir marka haline getirmek için canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'de kentin önemli rol oynadığını belirtti.

Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmek için Ankara'yı merkez olarak seçtiğini hatırlatan Baran, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti üyelerinin Dikmen sırtlarından adım attıkları gün, Türk milletiyle birlikte Ankara'nın da makus talihi değişti. Aradan geçen 99 yılda bozkır kasabasından modern bir başkente dönüşen Ankara, bugün de tüm dünyanın tanıdığı marka bir başkent olma mücadelesi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın potansiyeline inandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Ankara, bizim de gayretlerimizle bugün bulunduğu noktadan çok daha ileri bir seviyeye gelecek potansiyele sahiptir. Ankara'yı tüm dünyada tanınmış bir marka haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

- "Atatürk, tarihi bir güne imza attı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yer edindiğini vurguladığı mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Temsil Heyeti 99 yıl önce, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek tarihi bir güne imza atmıştır. Milli Mücadele'mizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'ni tüm şoför camiası adına saygı, şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.