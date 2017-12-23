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Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılı

- Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi

Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılı

BERLİN (AA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün Berlin'e gelişinin 100. yılı nedeniyle o dönemde kaldığı Adlon Oteli'nde etkinlik yapıldı.

CHP Berlin Birliğince düzenlenen programa, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Arı ve gazeteci Sedef Kabaş konuşmacı olarak katıldı.

Açılışta konuşan CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, 100 yıl önce 23 Aralık'ta Atatürk'ün Veliaht Vahdettin'in yanında askeri danışman olarak Berlin'e geldiğini ve Adlon Oteli'nde konakladıklarını hatırlattı.

Kolat, Vahdettin ve Atatürk'ün Berlin'deki otelde İmparator 2. Wilhelm'in misafiri olarak kaldığına dikkati çekerek, ''Bugün bu otelde hangi odada kaldığını maalesef geçmişte yaşanan yangın nedeniyle bilemiyoruz ancak otel idaresiyle görüşmelerimiz sürüyor. Kaldığı odanın tespit edilebilmesi durumunda o odaya bir plaket takılması için çaba sarfediyoruz.'' dedi.

Kolat, Atatürk'ü bir vesileyle tekrar anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürk'ün Türk-Alman ilişkilerine önem veren bir lider olduğunu kaydetti.


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100. YılAtatürkBerlin
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