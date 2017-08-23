Atatürk'ün Kastamonu ve Çankırı'ya gelişi ile şapka inkılabının 92. yıl dönümü

KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında, ilk olarak kortej yürüyüşü düzenlendi. Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüşte, yetkililer ve vatandaşlar, bando eşliğinde Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene katılan bazı vatandaşlar, farklı modelde şapkalar taktı.

Etkinliğe, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Garnizon Komutanı Saadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü dolayısıyla kentte 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

-Çankırı

Çankırı'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Vekili Zeki Karaca, Atatürk Anıtı önündeki törende, öğrencilerden Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını teslim aldı.

Törende, daha sonra Belediye Başkanı İrfan Dinç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Çankırılılara hitabı okundu.

Çankırı Belediye Başkanı Dinç, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 92 yıl önce şapka inkılabının gerçekleşmesi için çıktığı yurt gezisine Çankırı'dan başlamasının bir tesadüf olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çankırı insanı, vatanına, milletine, değerlerine son derece bağlı bir toplumdur. Bu değerler için gerektiğinde her şeyini feda etmeden geri durmayacak, gözünü kırpmadan canını bile feda edecek bir toplumdur. Şapka devrimi ile alakalı vatanına, milletine, devletine bağlı bir toplumun seçilmesi tesadüf değildir. Şapka inkılabı fiilen Çankırı'dan başlamıştır. Çankırı'da giyilmiş, devrimin adı da İnebolu'da konulmuştur."

Tören kapsamında yetkililer Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Atatürk Odası ziyaret etti, Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ni gezdi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Oğuz Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.