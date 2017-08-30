KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Vali Yaşar Karadeniz, Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende, millet olarak değerlere sahip çıkılması gerektiğini, değerlerin kaybedilmesi durumunda millet olma bilincinin de kaybedileceğini belirtti.

"Bizi millet yapan değerlerimiz var. Elbette sonuna kadar o değerlerimize sahip çıkacağız" diyen Karadeniz, "Çünkü o değerlerimizi kaybedersek millet olma özelliğimizi kaybederiz. O değerlerimizi koruyarak medeni ülkeler arasına girme şansımız vardı. O şans kapısı da 92 yıl önce burada açıldı. Bunu bu şekilde yorumlarsak doğruyu okumuş oluruz. 92 yıl önceki o inkılapla da mücadelemiz sadece var olma mücadelesi değil dünya milletlerinin önüne geçme, onları bizi örnek alır hale getirme mücadelesidir. Tıpkı 2 bin yıllık tarihimizde daha önce olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Kastamonulu vatandaşların kanının son damlasına kadar, kadını ve erkeğiyle vatanı için mücadele ettiğini vurguladı.

Babaş, "Şerife Bacısı ile Nene Hatun ile efsaneleşmiş, Mehmet Akif'in Nasrullah Meydanı'ndaki nutkuyla ebedileşmiş, gerçekten çok kahramanlar yetiştirmiş memleketimiz. Bundan sonra da hangi durumda olursa olsun kahramanlar yetiştirmeye de devam edecektir. Geçmişimizi unutmamamız lazım, geleceğe de aktarmamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu Nutku okundu.