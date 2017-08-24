Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin 92. yıl dönümü

KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Esintiler" konulu defile düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce düzenlenen defilede 30 kıyafet mankenler tarafından sergilendi.
Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kılık kıyafet alanında yaşanan sürecin anlatıldığı defile izleyenlerden büyük alkış aldı.
Defilenin ardından Türk Halk Müziği konseri verildi.
Halk oyunları ekiplerinin de renk kattığı etkinlik, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları Sıtkı Akın ve Mihriban Türkmen'in seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş katıldı.