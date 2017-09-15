Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 89. yıl dönümü

- İskele Meydanı'ndaki törende, denizden tekneyle kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali İpek'e teslim edildi

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 89. yıl dönümü

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Büyük Önder Atatürk'ün kente gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı.

İskele Meydanı'ndaki törende, Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle, denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Hasan İpek'e teslim edildi.

Aldığı bayrağı üç kez öpen İpek, öğrencilere teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisi sunulmasının ardından İpek ve beraberindeki heyet, kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı.

Vali İpek ve Belediye Başkan Baki Ergül, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, İpek'in Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalaması ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesindeki anma programının ardından sona erdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkSinop
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5