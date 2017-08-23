Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 89. yıl dönümü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk alfabesini 23 Ağustos 1928 tarihinde Tekirdağ ziyaretinde ilan ettiğini ifade ederek, "Böylesine önemli ve köklü bir devrimin ilk adımını atmak için Tekirdağ'ı tercih etmiş olması, elbette tesadüf değildir." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve harf devriminin 89. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Albayrak, mesajında, 23 Ağustos 1928'in, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'da yeni Türk alfabesini ilan ettiği ve harf inkılabının temelinin atıldığı tarih olduğunu belirtti.

Milli Mücadelenin büyük komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türk devletinin daha sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi amacıyla ilkeler ortaya koyduğunu ve devrimler gerçekleştirdiğini vurgulayan Albayrak, "Yeni Türk alfabesinin kullanılmaya başlanması Atamızın kültür alanında hayata geçirdiği en önemli devrimlerden biridir." değerlendirmesini yaptı.

Kadir Albayrak, Osmanlı döneminde, eğitim kurumlarının azlığı ve Arap alfabesinin zor öğrenilmesi nedeniyle okuma-yazma oranın oldukça düşük olduğunu, ayrıca Türkçe'de olup Arapça'da olmayan "ç, g, j, p, ö, v" gibi harflerin Arap alfabesi ile ifade edilemediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkede okur-yazar sayısının arttırılması amacıyla, Türkçe'nin yapısına uygun olan yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Yurdumuzun her yerinde açılan millet mekteplerinde, yeni Türk alfabesi öğretilmiş ve okur-yazar insan sayısının hızlı bir şekilde artması sağlanmıştır. Gerçekleştirilen bu devrimle halkın genel eğitim seviyesi hızla yükselmiştir. Aynı dönemde dil devrimi ile birlikte Türkçe'nin yabancı sözcüklerden arındırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve aydınlarla halkın diğer kesimleri arasında dilden kaynaklanan kopukluk ortadan kaldırılmıştır. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefini ortaya koyan Atatürk, yeni Türk alfabesini ilk kez 23 Ağustos 1928 tarihinde Tekirdağ ziyaretinde ilan etmiştir. Böylesine önemli ve köklü bir devrimin ilk adımını atmak için Tekirdağ'ı tercih etmiş olması, elbette tesadüf değildir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı öncesi Tekirdağ'da görev yaptığını ve şehrin sakinlerini yakından tanıma imkanı bulduğunu vurgulayan Albayrak, "Tekirdağlıların yeniliklere açık, hoşgörülü ve ileri görüşlü olduklarını bilmektedir. Uzun yıllar sonra geldiği güzel şehrimizde, yeni Türk harflerini ilan ettiğinde büyük destek görmüştür. 1 Kasım 1928'de yeni Türk alfabesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 24 Kasım 1928'de, Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilmiştir. Bu sürecin başlangıcı da 23 Ağustos 1928 tarihidir." ifadelerini kullandı.

Aradan geçen 89 yılın, atılan bu adımların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Albayrak, mesajında şunları kaydetti:

"Milli alfabesini kullanan ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye Cumhuriyeti, gerçekleştirdiği ilerleme sayesinde, gelişmekte olan ülkelere örnek olmuştur. Ülkemizi, muasır medeniyet çizgisinin üzerine çıkarma yolunda ilerlerken Atatürk’ün ilke ve devrimlerine her zamankinden fazla sahip çıkmalıyız. Bu düşüncelerle yeni Türk alfabesinin ilanının 89. yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önderimiz Atatürk'ü şükran ve saygıyla anıyorum."



