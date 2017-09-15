Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 93. yıl dönümü

TRABZON (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Trabzon'a gelişinin 93'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Trabzon Valiliğinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, askeri ve mülki erkan ilegaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, Garnizon Komutanı Akyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunun kesin hamlesi olan Büyük Taarruz ve Dumlupınar Zaferi'nin ikinci yıl dönümü törenlerini gerçekleştirdikten sonra gemiyle Karadeniz'e açıldığını ve başka bir yere uğramadan 15 Eylül 1924'de Trabzonlularla buluştuğunu belirtti.

Atatürk'ün, ilk ziyaretinde Trabzon halkına yaptığı konuşmada, Sakarya Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele döneminde Trabzonluların inkar edilemez katkılarını dile getirdiğini anımsatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Tarih, bir topluluğu millet yapan ortak geçmiş ve değerler bileşkesidir. Tarih, aynı zamanda milletlerin geleceklerine yön verirken hataya düşmemesi için başvuracakları en önemli tecrübe alanıdır. Büyük Önder Atatürk, bu gerçeği hiçbir zaman aklından çıkarmamış, emperyalizm tarafından adeta bir enkaza çevrilmiş olan Osmanlı Devleti'nin külleri arasından yeni bir Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmış ve onu bizlere emanet etmiştir. Osmanlı Devleti'nin 19'uncu yüzyılda düşürüldüğü kıskacı iyi tahlil etmiş, bir milletin ve devletin tarih sahnesinde var olabilmesinin tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik anlayışından ödün vermemekten geçtiğini tespit etmiştir. Nitekim Misak-ı Milli'nin özü de budur."

Gümrükçüoğlu, Atatürk'ün millete bıraktığı bu mirasın önemi ve değerinin, Türkiye'nin etrafında bugünlerde yaşanan gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitekim yine onun önderliğinde 1936'da imzalanan Montrö Antlaşması'nın hem ülkemiz hem de Karadeniz havzasının güvenliği açısından ne kadar hayati bir anlaşma olduğu açıkça görülmektedir. 20'nci yüzyıla damgasını vuran bir liderin ve milletin evlatları olarak bize düşen görev, Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini her zamankinden daha iyi okumak, araştırmak, sonuçlar çıkarmak ve emanete hakkıyla sahip çıkmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'umuzu ilk ziyaretlerinin 93'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum."

Öğrencilerin günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okuduğu tören, Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesinin ardından sona erdi.