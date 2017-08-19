YALOVA (AA ) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yalova'ya gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk'ün, 19 Ağustos 1929'da Yalova'ya gelişi dolayısıyla Yürüyen Köşk'te program düzenlendi. Köşke gelen vatandaşlar burada Atatürk'e ait eşyaların sergilendiği bölümü gezdi.

Daha sonra Edirne Belediye Bandosu ekipleri Yürüyen Köşk'ten Cengiz Koçal Caddesi üzerinde geçiş yaptı. Bandoya, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından, Yalova Kent Müzesi'nde "Atatürk ve Yalova" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

- SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün, Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 88. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yalova semalarındaki uçuşu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriyi izleyenler, uçuşu kaydetti.

Törene, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da katıldı.







