'Ateşkesin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum'

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.



"Teröristler nereye kaçarsa kaçsın peşlerini bırakmayacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi.



"Kosovalı kardeşlerimiz hiç endişeye kapılmasınlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede Afrika'dan Asya'ya kadar birçok bölgede çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, "FETO'nun gerçek niyetinin farkına varan ülkeler de evlatlarını, genç nesillerini bu yapının elinden çekip almaya başladılar. İnşallah bu süreç artarak devam edecektir. Bu konuda Kosovalı kardeşlerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Şundan bir defa Kosovalı kardeşlerimiz hiç endişeye kapılmasınlar, şu andaki mevcut müfredat, mevcut eğitim öğretim anlayışından çok daha kaliteli eğitim öğretim anlayışını Maarif Vakfımız vasıtasıyla ve Kosova'daki muadilleriyle birlikte el ele vererek yapabileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.



"Ateşkes sürecine destek veren kesimlere teşekkür ediyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimiz için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.



"BMGK'nın terör örgütü kabul ettiği gruplar ateşkesin dışında"



Tarafların silahlı saldırıları durdurmayı taahhüt ettiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:



"BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil."