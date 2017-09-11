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Atık su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otlaması için doğaya salıverildikten kısa bir süre sonra bir halı yıkama atölyesinin atık su kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İzmit...

Atık su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otlaması için doğaya salıverildikten kısa bir süre sonra bir halı yıkama atölyesinin atık su kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde otlaması için doğaya salıverilen bir inek, bir halı yıkama atölyesine ait atık su kanalına düştü. İş yeri çalışanlarının durumu fark ederek bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ineği kurtarmak için seferber oldu.

İtfaiye ekipleri atık su dolu olan kuyudaki suyu pompa yardımı ile boşalttıktan sonra bağladıkları halatlarla ineği yukarı çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada ineğin sahibi olan Hacer Keleş de ineğinin yanına gelerek kurtarma operasyonunu izledi.

İtfaiye ekipleri, vince bağladığı halatlarla ineği düştüğü kuyudan kurtarmayı başardı. İneği kurtarılan Hacer Keleş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
Inek KurtarmaİzmitKocaeli
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