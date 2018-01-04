"Atık Sudan Bağımlılığa" Proje Tanıtım Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Atık Sulardan Uyuşturucu ve diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi' projesi bizim için önem arz etmektedir. Proje, elde edilecek verilerin doğru işlenmesi ile kanıttan suça ve suçluya ulaşma yolunda bizlere mekansal sorgulama, yasa dışı madde tüketimi ile ilgili bölge ve suç profilini oluşturma ve etkin üretim ve tüketim bölgelerini tespit ederek, doğru şekilde müdahale edebilme imkanı sunarken, proje kapsamında oluşturulacak uyuşturucu haritası sayesinde önleme ve bilinçlendirme faaliyetlerini daha etkin ve verimli yapabilmek mümkün olacaktır." dedi.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi" projesi, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, madde bağımlılığının gelecek nesillerin sağlıklı ve güvenli yetiştirilmesinde en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Çalışkan, insanı merkezine alarak zihnini ve bedenini yiyip bitiren bu maddelerle mücadelenin topyekun bir mücadele şuuruyla yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle uluslararası uyuşturucu trafiğinin güzergahları arasındadır. Hem bunu kontrol altına almak hem de ülke sınırlarımız içerisindeki madde kullanımını en aza indirmek amacıyla İstanbul polisi olarak çalışmalarımıza hız kazandırdık." diye konuştu.

Geçen yılla ilgili istatistik verilere değinen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2017 yılını temel alırsak 2016 yılına göre il geneli operasyon sayımızı 20 bin 494'ten 32 bin 340'a çıkararak, yüzde 57'lik bir artış yakaladık. Yapılan bu operasyonlarda yakalanan uyuşturucu madde miktarını 6 ton 718 kilogramdan 9 tona çıkararak, yüzde 34'lük bir artış yakaladık. Bunun yanı sıra, yakalanan uyuşturucu hap miktarını da 1 milyon 265 binden 5 milyon 768 bine çıkararak, yüzde 394'lük rekor bir artış kaydettik. Bir yıl içerisinde tüm bu operasyonlarda 47 bin 213 kişiye adli işlem uygulayarak, geçen yıla göre yüzde 55'lik bir ilerleme kaydettik. Tabii bu veriler yalnızca birer sayıdan ibaret değil. Bu veriler sahada mücadele ederken her ayrıntının değerlendirilmesi, toplumun desteğinin kazanılması ve ulaşılabilir olmanın uyuşturucu ve uyuşturucu ile mücadelenin temel taşı olduğunun bir göstergesidir."

Çalışkan, uyuşturucu ile mücadelede yapılan başarılı operasyonlar ve istatistikler ortada iken madde bağımlılığının azalma eğiliminde olmayışına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madde bağımlılığı ile mücadelenin bireysel bir mücadele değil toplumsal bir mücadele olarak ele alınması zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Ülkemizin gençleri ve çocukları adına gelecek kaygısı taşıyan her birey ve her kurum uyuşturucu ile mücadele konusunda sorumlulukları olduğunun farkına varmalıdır. Aileler, eğitimciler, medya, siyasi partiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, muhakkak kendi alanları ile ilgili olarak bu mücadeleye katkı sunmalıdırlar. 'Atık Sulardan Uyuşturucu ve diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi' projesi, bizim için önem arz etmektedir. Proje, elde edilecek verilerin doğru işlenmesi ile kanıttan suça ve suçluya ulaşma yolunda bizlere mekansal sorgulama, yasa dışı madde tüketimi ile ilgili bölge ve suç profilini oluşturma ve etkin üretim ve tüketim bölgelerini tespit ederek, doğru şekilde müdahale edebilme imkanı sunarken, proje kapsamında oluşturulacak uyuşturucu haritası sayesinde önleme ve bilinçlendirme faaliyetlerini daha etkin ve verimli yapabilmek mümkün olacaktır."

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da şöyle konuştu:

"Atık Sudan Bağımlılığa Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından "Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında 12 ay süreli olarak desteklenmektedir. Ocak 2017'de başlayan 1 milyon 214 bin lira bütçeli projemizin ortaklığını, bağımlılık alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve iştirakçiliğini ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde 'Atık sudan Uyuşturucu Madde Analiz Laboratuvarı' kurulmuştur ve laboratuvar, Eylül ayından bu yana faaliyete geçti. Şu ana kadar, belirlenen 2 pilot bölge olan Beyoğlu ve Çatalca’dan hafta içi ve hafta sonu numuneleri alınıp analizler yapılmış ve geri hesaplamalar ile sonuçlar Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) verileri ile karşılaştırılabilir formatta yorumlanmıştır."

Atık suda uyuşturucu analizlerinin şu anda dünya üzerinde 28 ülkede 60 şehirde gerçekleştirilmekte olduğunu dile getiren Ak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu analizler genellikle ülkelerin en kalabalık ve kozmopolit şehirlerinin analiz sonuçlarından oluşmaktadır; Türkiye genelini temsil etme potansiyeline sahip olan tek şehir olması sebebi ile İstanbul, bu anlamda kilit rol oynamaktadır. Söz konusu proje dahilinde elde edilen sonuçlar, 26-27 Ekim 2017 tarihinde Lizbon'da gerçekleşen ve atık sulardan yasa dışı madde analizlerini konu alan “Testing The Waters 2017” kongresinde sunulmuştur. Türkiye’nin bu alana daha önce hiç veri sağlayamamış olması ve İstanbul’un kalabalık nüfusu ile kozmopolit yapısı sebebiyle bu kongrede sonuçların oldukça ilgi gördüğü de proje ile ilgili vurgulanması gereken hususlardan biridir. Lizbon'da yapılan görüşmelerin ardından kurulan uluslararası ilişkiler ile projenin yürütücülerinden Yrd. Doç Dr. Selda Mercan COST Action kapsamında yapılan atık su çalışmalarında ülkemizi temsil etmek üzere komite üyesi olarak seçilmiştir. Bu projenin İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesindeki “Atık Sudan Uyuşturucu Madde Analiz Laboratuvarı” kapsamında sürdürülebilir hale getirilmesi ile ülkemizin uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelesinde ulusal ve uluslararası anlamda büyük katkılar sağlanacağına inancımız sonsuzdur."

Toplantıya, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk de katıldı.











