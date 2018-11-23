Atık sudan elektrik ve çevre dostu gübre üretiyorlar

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi tarafından 90 bin lira kaynakla kurulan kojenerasyon ünitesinde atık su, biyolojik gübre ve elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Batman Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından bütçenin doğrudan halka hizmet olarak yansıtılması için başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Altyapıdan temizliğe, üstyapıdan peyzaja, ulaşımdan park ve bahçelerin düzenlenmesine kadar rutin belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz sunulduğu kentte, toplumun her kesiminin yaşamına dokunan, yüz güldüren projelerin yanı sıra doğayla uyumlu bir yaşam tarzı benimsenerek atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu kapsamda Batman Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde 90 bin lira kaynakla kojenerasyon ünitesi kuruldu. Burada arıtılan atık sudan yaklaşık 45 bin ton çevre dostu biyolojik gübre (biyogübre) elde edilerek ücretsiz olarak çiftçilere dağıtıldı.

Atık sudaki katı atıkların çürütülmesiyle 2 milyon 580 bin metreküp metan gazı üretildi. 160 hanenin aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak bu enerji Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye (DEDAŞ) satılarak belediye bütçesine kaynak sağlandı.

- "Çevrenin korunması çalışmalarımız devam edecek"

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, belediye olarak hayata geçirdikleri bu çalışmayla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve himayesinde ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Belediyeye 2016 yılında görevlendirme yapılmasının ardından kojenerasyon ünitesi kurduklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"2 yıllık sürede 50 milyon metreküp atık suyu arıtarak temiz suyu Batman Çayı'na deşarj ettik. Bu sürede 2 bin kamyon biyogübre elde ederek bunu da çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Yine aynı tesiste 2 milyon 580 bin metreküp metan gazı ürettik bundan da elektrik elde ettik."

Aksoy, sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir ekonomi ve çevre için atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunması yönündeki çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.



- Ayrı havuzlarda ayrıştırılıyor



Tesisin işleyişi hakkında bilgi veren Atık Su Arıtma Tesisi Sorumlusu Çevre Mühendisi Amine Evin Tüzün de "Tesiste ikiz yapıda, dibi huni şeklinde iki havuzumuz var. Burada kendi öz kütlesiyle atık yağları dibe çöktürerek alıyoruz. Bu şekilde atık su içindeki inorganik ve işimize yaramayan maddeleri ayırmış oluyoruz. Buradan son havuza yönlendirilen atık sudaki atıklar ayrıştırıldıktan sonra temiz su Batman Çayı'na yönlendiriliyor." dedi.

Ayrıştırılan çamurların yoğunlaştırılarak biyogübre haline getirildiğini, ardından kurutma havuzlarına gönderildiğini dile getiren Tüzün, kurutulan biyogübrenin çiftçilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Yoğunlaştırılan çamurların içindeki bakterilerden de metan gazı üretildiğini anlatan Tüzün, "Kojenerasyon ünitemiz bu gazdan elektrik elde ediyor. Elektriği üretirken pistonların sıcaklığıyla sıcak su da elde ediyoruz." diye konuştu.