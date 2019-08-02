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Atık toplama üst yapısı ile sürdürülebilir gelecek için çözüm sunuyor

İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir gelecek doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CDMMobil, yeni nesil hizmet araçları TRAGGER ürün ailesini geliştirmeye devam ediyor.

Atık toplama üst yapısı ile sürdürülebilir gelecek için çözüm sunuyor
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İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir gelecek doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CDMMobil, yeni nesil hizmet araçları TRAGGER ürün ailesini geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimi esas alınarak tasarlanan ve üretilen yüzde 100 elektrikli TRAGGER ürün ailesi, fosil yakıtların giderek terk edildiği günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için en iyi alternatif hizmet aracı olarak öne çıkıyor.

Park ve bahçeler, fabrikalar, kampüsler ve şehir hastaneleri gibi alanlarda karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER Pro Serisi, çevre dostu teknolojisi ile sürdürülebilir bir yaşam için işletmelerin Sıfır Atık hedeflerine destek oluyor. Bu araç tercih edildiğinde şasi boyuyla orantılı artarak minimum 2 metreküpten başlayan çöp taşıma hacmi sunuyor. Sadece 2,8 metrelik dönüş yarıçapı ile eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, güçlü şasi yapısıyla 24 saatlik kullanımlara da imkan veriyor ve rakiplerinden, gün boyu çalışabilme özelliğiyle ayrışıyor. Diğer önemli özellikleri arasında yer alan ve engebeli yüzeylerde rahat hareket edebilmesini sağlayan bağımsız süspansiyon yapısı ile güçlü şasisi sayesinde sayısız çeşitlilikte çöp toplama işlemini de kolayca yerine getirebiliyor.

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TRAGGERCDMMobilYeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER Pro Serisi
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