Atina sahilleri petrolle kaplandı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da sahiller, batan bir yük gemisinden sızan petrol nedeniyle siyaha boyandı.

Atina'da bir yük gemisinin batması sonucu yakıt deposundan sızarak denize karışan petrol, kentin güney kıyılarını kapladı.

Çevre felaketinden etkilenen sahil semtleri Alimos ve Glifada arasındaki bazı ünlü plaj ve işletmeler de geçici süreyle kapatıldı.

Söz konusu sahil bölgesinde görevliler ve gönüllülerce temizlik çalışması başlatılırken, belediye yetkilileri de bölgeye uyarı levhaları astı.

Atina-Makedonya Haber Ajansına konuşan Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiotis Kouroumplis, bölgede büyük bir temizlik çalışması sürdürüldüğünü belirterek, "Yaklaşık 20-25 gün içinde tüm sahiller tamamen petrolden temizlenecek." dedi.

Ülkenin en büyük limanı Pire açıklarında, 2 bin 200 ton mazot ve 370 ton gaz yağı taşıyan "Aghia Zoni II" adlı gemi, hafta sonu henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde su almaya başlayarak batmıştı.

Batan gemiden sızan yakıt, hava şartlarının da etkisiyle Saronik Körfezi'ne yayılarak, başta Salamina Adası olmak üzere bölgeyi etkisi altına almıştı.

Pire yakınlarındaki Salamina Adası'nda yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda kıyı şeridi petrolle kaplanmıştı.