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"Atina temsilciliği ile birlikte emlak sektörü de canlanacak"

- TURYAP Franchise Satış Müdürü İkizoğlu - "Atina temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve orada yaşayan Yunanlardan gelen ev alma talepleri emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak"

İSTANBUL (AA) - TURYAP Franchise Satış Müdürü Sezer İkizoğlu, "Atina temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve Yunanlardan gelen ev alma talepleri oradaki emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak." ifadelerini kullandı.

TURYAP'tan yapılan açıklamaya göre ekim ayında 32 yılını geride bırakmaya hazırlanan şirket, dünyaya açılıyor. Şirket, 2018 yılı sonunda emlak pazarlama ve aracılık hizmetini Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 30 ülkede temsilcilik noktaları açarak Türkiye'deki gayrimenkullerin satışlarına destek verecek.

ABD, Yunanistan, Hollanda, Romanya ve Azerbaycan ve KKTC'de temsilcilikleri bulunan TURYAP, hizmet sektörü kategorisinde de ihracata başladı.

TURYAP Franchise Satış Müdürü İkizoğlu, Yunanistan'ın emlak satışlarının turizmin de etkisiyle ile ön plana çıktığını bildirdi.

Krizin etkisi sayesinde emlak fiyatlarındaki düşüşü avantaja dönüştürmek isteyen ve Türkiye'deki emlak piyasasındaki hareketi gören Yunan bir kadın girişimcinin TURYAP Atina Temsilciliğini aldığı bilgisini veren İkizoğlu, AB üyesi Yunanistan'da emlak sahibi olmanın ileri de AB vatandaşlığına uzanan yolda vize kolaylığı sayesinde dünyayı gezmek isteyen vatandaşlara imkan sağlayabildiğini dile getirdi.

İkizoğlu, son günlerde Yunan zenginlerin İstanbul'dan özellikle Adalar bölgesinden ev almak için Atina temsilciliklerine başvurmalarının iki ülkenin dostluğu adına güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bunun haricinde İstanbul'un boğaz kesiminde ev almak isteyen Yunan zenginlerin fiyat araştırması için temsilcilikleri aradığını aktaran İkizoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Buradan ve oradan gelen ev alma talepleri, iki ülkenin çok uzun yıllardır birbirlerine olan alışkanlıklarının en büyük etkilerinden biridir. Yunanistan da son yıllarda yaşanan büyük krizler oradaki emlak piyasasını da etkilemişti. Bizim Atina Temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve orada yaşayan Yunanlardan gelen ev alma talepleri oradaki emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak."

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