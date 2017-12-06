Atina'da protestoda arbede çıktı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 9. yılında düzenlenen gösteride polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Akşam saatlerinde düzenlenecek anma töreni ve yürüyüş öncesinde, kent merkezindeki Sintagma Meydanı yakınlarında yaklaşık 100 kişilik bir grup yürüyüş düzenledi.

Kırmızı ve siyah flamalar taşıyan yüzü maskeli grup, çevik kuvvet ekiplerine havai fişek ve ve taşlarla saldırdı. Bunun üzerine polis, gruba, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Çöp tenekelerini yakarak bariyer kuran göstericiler, çevredeki bankalara ve mağazalara taş atarak hasara yol açtı.

Grubun düzenleyeceği geniş kapsamlı yürüyüş ve anma töreni nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde trafiğe kapatıldı. Öte yandan, 2 binin üzerinde polisin yürüyüş ve törenlerde görev alacağı belirtildi.

Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6 Aralık 2008'de iki polis memurunun açtığı ateşte hayatını kaybetmişti. Grigoropulos’un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler iki hafta sürmüş ve kentteki hayatı felce uğratmıştı.

Grigoropulos'a kasıtlı olarak ateş ettiği belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl hapis cezası almıştı.