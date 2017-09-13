Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Atina'da THY ofisine saldırı

- Saldırganlar, ofisin giriş kapısına zarar verdi

Atina'da THY ofisine saldırı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Hava Yolları'nın (THY) ofisi saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, ofise girmeye çalışan bir grup, girişteki cam kapıya zarar verdi ancak içeri girmeyi başaramadı.

Mesai saatinden önce gerçekleştiği için ofiste kimsenin bulunmadığı, saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Yunan polisinin olay yerinde incelemelerine devam ettiği kaydedildi.

Olayı, daha önce Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine boyalı saldırıda bulunan anarşist grup Ruvikonas üstlendi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AtinaSaldırıTÜRK HAVA YOLLARIYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5