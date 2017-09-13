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Atina'da Türkiye karşıtı gösteri

- Aşırı sol örgüt Ruvikonas, Türkiye karşıtı gösteri yaptı

Atina'da Türkiye karşıtı gösteri

ATİNA (AA) - Yunanistan'da aşırı sol Ruvikanos örgütü Türkiye aleyhtarı gösteri düzenledi.

Atina'da sabah saatlerinde Türk Hava Yollarının (THY) ofisine yapılan saldırıyı üstlenen aşırı sol örgüt Ruvikanos'un çağrısıyla toplanan ve aralarında terör örgütü DHKP-C'lilerin de bulunduğu grup, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Sayıları 100'ü aşan grup, büyükelçilik yakınlarında polis tarafından durduruldu.

Gösteri süresince kent merkezindeki caddelerde trafik akışı durdurulurken, büyükelçilik etrafındaki tüm sokaklar da çevik kuvvet otobüslerince kapatıldı.

Türkiye karşıtı pankart açan grup, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehine sloganlar attı.

Gruptakiler bir süre sonra dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AtinaRuvikonasTürkiyeYunanistan
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