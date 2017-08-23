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Atina'daki caminin yönetim kurulu belirlendi

- Atina'nın ilk resmi camisi için Yunan devleti tarafından ikisi Müslüman, 7 kişilik yönetim kurulu belirlendi

Atina'daki caminin yönetim kurulu belirlendi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin idaresinden sorumlu olacak yönetim kurulunun belirlendiği bildirildi.

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 7 kişilik yönetim kurulu üyelerine ilişkin karar Bakan Kostas Gavroglu tarafından onaylandı.

Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından birer yetkili, Atina Belediye Meclisinin iki üyesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Areios Pagos) hakiminin yer aldığı listede, iki de Müslüman üyenin bulunduğu ifade edildi.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden cami inşaatı, Ağustos 2016'da meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde ve 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak. Bütçesi yaklaşık 900 bin avro olan caminin planına göre cami içerisinde çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak.

- İnşaat yıl sonunda bitecek

Geçen yıl başlayan cami inşaatının nisan ayında tamamlanması planlanmış ancak çeşitli gerekçelerle üç kez ertelenmesinin ardından caminin açılışının bu yıl sonuna kaldığı açıklanmıştı.

Avrupa'nın ibadete açık camisi olmayan başkentlerden Atina'daki caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı.

Kentte Müslümanlar, ibadetlerini kendi imkanlarıyla kurdukları yeraltı mescitlerinde yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
AtinaCamiYunanistan
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